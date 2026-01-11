Nucleare e petrolio. Ecco i veri motivi delle mosse di Trump contro gli ayatollah.

L'articolo analizza le ragioni dietro le azioni di Trump contro gli ayatollah, focalizzandosi sui motivi energetici e geopolitici. Partendo dall'intervento a Caracas, si evidenzia come le strategie degli Stati Uniti mirino a rafforzare la posizione del dollaro e a limitare l'influenza dei Brics, con un’attenzione particolare alle dinamiche nucleari e petrolifere che influenzano l’equilibrio internazionale.

Caracas è stato l’inizio. Il tycoon ha un piano chiaro per isolare i Brics e far tornare il dollaro al centro della rete internazionale. Mentre il regime khomeinista continua a essere pesantemente scosso dalle proteste, aumenta la tensione tra Washington e Teheran. «L’Iran è in grossi guai. Ho dichiarato con forza che se iniziano a uccidere persone come hanno fatto in passato, interverremo; li colpiremo molto duramente dove fa più male», ha dichiarato Donald Trump venerdì, per poi aggiungere: «Questo non significa schierare gli uomini sul terreno, ma colpire duro dove fa più male. Non vogliamo che ciò accada». 🔗 Leggi su Laverita.info

