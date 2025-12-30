Gli americani che combattono in Ucraina e che Trump definisce una vergogna | ecco le loro storie

Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, Donald Trump ha commentato la presenza di cittadini americani che combattono in Ucraina, definendola una “vergogna”. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni negli Stati Uniti, anche se in Europa è passata in secondo piano. In questo articolo si approfondiscono le storie di questi volontari e le implicazioni di questa posizione, analizzando il contesto e le conseguenze di tali affermazioni.

Nel corso della conferenza stampa seguita ai colloqui con Volodymyr Zelensky, a Mar-a-Lago, Donald Trump ha risposto a una domanda in un modo che in Europa è stato poco notato ma che negli Usa ha destato polemiche. Quando gli è stato chiesto che cosa pensasse dei volontari americani caduti combattendo in Ucraina, il presidente Usa ha risposto: "Ovviamente, è una vergogna. Sono morti in un altro Paese, per un altro Paese. Prossima domanda". I media russi si sono accorti subito del "potenziale" di questa risposta e ne hanno prontamente approfittato. Quelli americani si sono alternati tra la perplessità è lo sdegno.

