Pierluigi Gigante l’intervista all’attore | Costruisco personaggi ma nella vita voglio essere vero

Pierluigi Gigante, attore di origini meridionali, si è lasciato intervistare parlando dei suoi metodi di lavoro e della sua vita. Ha spiegato di dedicarsi alla costruzione dei personaggi senza adottare strategie particolari, preferendo restare autentico anche nella vita quotidiana. Nel corso dell’intervista ha condiviso alcuni aspetti della sua personalità, tra radici profonde e un forte senso del dovere.

C'è un momento, durante l'intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Pierluigi Gigante, in cui si capisce che il centro non è il successo, non sono i ruoli, non è nemmeno la parola "carriera". Il centro è un'altra cosa. È una parola che torna più volte, quasi con pudore: amore. Non l'amore romantico – che pure c'è, e si intuisce – ma un amore più largo, più strutturale. L'amore per il mestiere, per il gioco del cinema, per il palco che diventa campo da calcio, per le radici che non si recidono neanche quando si parte. Un amore che non ha bisogno di essere nobilitato con parole altisonanti. Non è "terapia", non è "catarsi", non è una formula da ufficio stampa.