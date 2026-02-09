La nuova vita di Carew dal carcere alla carriera da attore | Voglio essere il cattivo in un film di James Bond
Dopo aver trascorso anni sui campi da calcio tra Liga, Premier e una breve parentesi con la Roma, John Carew ora cerca una strada diversa. L’ex attaccante svedese-norvegese si dice pronto a lasciare il passato da calciatore e a tentare il salto nel mondo dello spettacolo. Dopo una condanna per evasione fiscale, Carew punta a diventare il cattivo in un film di James Bond, sogna di interpretare un ruolo da villain nel grande schermo di Hollywood.
Dopo una carriera da bomber tra Liga, Premier e un breve passaggio alla Roma prima di una condanna per evasione fiscale, John Carew vive la sua seconda vita: sogna di diventare un attore di Hollywood e punta a un ruolo iconico, il villain in un film di James Bond.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Carew JamesBond
È morto James Ransone, l’attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni: “Si è tolto la vita”
Il fallimento della nuova produzione di Amazon dal costo di 200 milioni dedicata a james bond
Ultime notizie su Carew JamesBond
Argomenti discussi: Una nuova vita, serie con Anna Valle: seconda puntata in streaming; Dove è stato girato Una nuova vita: tutte le location della serie; Una nuova vita, la fiction del momento è basata su una storia vera?; Una nuova vita: la trama del quinto e del sesto episodio.
Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: quando in tv, trama, cast e anticipazioniUna nuova vita, la nuova fiction Mediaset in partenza su Canale 5: cast, quante puntate sono e dove è stata girata. superguidatv.it
Una nuova vita, quante puntate sono e dove è stata girata la fiction di Canale 5Scopri tutti i dettagli su Una nuova vita, la nuova attesissima fiction Mediaset con Anna Valle: quante puntate sono e dove è stata girata? tag24.it
MARK RUFFALO E HALLE BERRY PROPONGONO CHRIS HEMSWORTH COME 007, MA LUI PREFERISCE JACOB ELORDI Tanto per cambiare abbiamo un nuovo candidato al ruolo di James Bond, e si tratta di un nome assolutamente inaspettato: Chris H facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.