La nuova vita di Carew dal carcere alla carriera da attore | Voglio essere il cattivo in un film di James Bond

Dopo aver trascorso anni sui campi da calcio tra Liga, Premier e una breve parentesi con la Roma, John Carew ora cerca una strada diversa. L’ex attaccante svedese-norvegese si dice pronto a lasciare il passato da calciatore e a tentare il salto nel mondo dello spettacolo. Dopo una condanna per evasione fiscale, Carew punta a diventare il cattivo in un film di James Bond, sogna di interpretare un ruolo da villain nel grande schermo di Hollywood.

