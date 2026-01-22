In questa intervista esclusiva, approfondiamo la serie

Nella Roma turbolenta degli anni Settanta, una città dove l’imprevisto era la regola, prende forma una storia intensa fatta di sentimenti, legami, desiderio di affermazione e compromessi oscuri. Dal 23 gennaio arriva su Netflix Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto protagonista. Liberamente ispirata a eventi reali, la vicenda segue Toni, un giovane dotato di uno straordinario talento pittorico e animato dall’ambizione di diventare un grande artista. Il suo percorso, però, prende una direzione inattesa, portandolo a eccellere in un’arte clandestina che lo renderà il più celebre dei falsari. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Il Falsario”, intervista esclusiva a Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Pierluigi Gigante

