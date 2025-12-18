Carabinieri nelle scuole del Comasco prima delle vacanze | incontri sulla cultura della legalità con 750 studenti

Prima delle vacanze natalizie, i carabinieri del Comasco hanno rafforzato il loro impegno nelle scuole, promuovendo la cultura della legalità tra gli studenti. Con incontri dedicati a circa 750 giovani, hanno sensibilizzato le nuove generazioni sull’importanza del rispetto delle regole e della comunità, rafforzando il ruolo di un'istituzione fondamentale per la sicurezza e i valori civici. Un’iniziativa che mira a formare cittadini consapevoli e responsabili.

I carabinieri del comando provinciale di Como hanno intensificato, negli ultimi giorni prima della pausa natalizia, gli incontri nelle scuole nell'ambito del progetto della "cultura della legalità" avviato con l'inizio dell'anno scolastico. Un ciclo di appuntamenti informativi rivolti a circa 750 studenti.

