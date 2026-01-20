Promuovi l’energia rinnovabile e lo studio delle STEM tramite attività e giochi interattivi gratuiti con la piattaforma In classe con Bioenerys Per docenti delle scuole primarie

In classe con Bioenerys è una piattaforma gratuita pensata per i docenti delle scuole primarie, che favorisce l’apprendimento delle energie rinnovabili e delle discipline STEM. Attraverso attività e giochi interattivi, offre strumenti pratici per coinvolgere gli studenti e stimolare la curiosità scientifica in modo semplice e accessibile. Un supporto utile per integrare la didattica laboratoriale e promuovere valori di sostenibilità nelle scuole primarie.

La piattaforma gratuita In classe con Bioenerys supporta i docenti della primaria nel promuovere l’energia rinnovabile attraverso la didattica laboratoriale e il gioco interattivo. Grazie a risorse digitali e al kit fisico, temi complessi come l’economia circolare diventano esperienze concrete e coinvolgenti. Promuovere l’interesse per le discipline STEM nelle scuole primarie è importante per sviluppare facilmente il pensiero critico e la capacità di problem solving fin dalla tenera età. Tuttavia, l’entusiasmo verso le scienze tende a calare con la crescita ed è quindi essenziale che maestre e maestri possano contare su contenuti capaci di alimentare la curiosità e mantenere alta l’attenzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

