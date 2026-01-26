Notte di follia dopo la movida | pestato dal branco in strada ragazzo finisce all’ospedale

Nella notte di Civitanova, due giovani sono stati vittime di un'aggressione da parte di un gruppo di persone in strada. Dopo l’episodio, i responsabili sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia i rischi legati alla movida notturna e la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle aree pubbliche.

Civitanova, 26 gennaio 2026 – Due ragazzi aggrediti e picchiati in strada da un gruppo di maghrebini che si danno alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Altri due giovani riferiscono di essere stati aggrediti nella notte. È di quattro ragazzi malmenat i in mezzo alla strada il bilancio della notte della movida a Civitanova. Uno è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta, con tumefazioni al volto, dopo essere stato colpito alla testa e al torace. In pensione con quota 100, guadagnò 180 euro: l'Inps gliene chiede indietro 20mila. Salvato dal giudice La prima aggressione in corso Garibaldi.

