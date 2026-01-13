Massacra di botte il compagno e lo spedisce in rianimazione | fermata tunisina

Una donna tunisina avrebbe aggredito violentemente il suo partner, causando gravi ferite che lo hanno portato in rianimazione. L’episodio, che si sarebbe ripetuto in passato, ha portato all’arresto e alla conseguente sospensione delle attività di fermata tunisina. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

