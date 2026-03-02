Peugeot finisce contro un platano | miracolati i tre occupanti

Domenica sera alle 20:30, un'auto Peugeot 208 con tre persone a bordo residenti a Piombino Dese è uscita di strada in via Palù, mentre procedeva verso Loreggia. L'auto si è schiantata contro un platano, ma fortunatamente nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per verificare le condizioni dei coinvolti.

L'incidente è avvenuto ieri sera primo marzo in via Palù a Piombino Dese. A provocare la fuoriuscita autonoma si ipotizza la velocità eccessiva, ma anche una banale disattenzione. Rilievi dei carabinieri Domenica sera primo marzo attorno alle 20,30 un'auto Peugeot 208 con tre persone a bordo tutte residenti a Piombino Dese, mentre stava procedendo verso Loreggia, giunta in via Palù è finita fuori strada andandosi a schiantare contro un platano. Al volante un uomo di 67 anni. Quest'ultimo all'improvviso avrebbe perso aderenza sul terreno fino all'inevitabile schianto. L'utilitaria è andata completamente distrutta. Gli occupanti sono rimasti seriamente feriti, ma nessuno versa in pericolo di vita.