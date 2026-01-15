Schianto all' incrocio Bmw finisce contro un platano

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, ad Abano Terme, si è verificato un incidente stradale in cui una vettura BMW ha scontrato contro un platano all’incrocio. L’incidente ha causato danni alla vettura e ha richiesto interventi di emergenza. La dinamica e le cause sono ancora in fase di approfondimento.

Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' successo nella notte tra il 14 e il 15 gennaio ad Abano Terme. Per cause ora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile una Bmw M3 condotta da un uomo di 43 anni residente a Chioggia (Venezia) è finita fuori strada. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

