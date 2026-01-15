Schianto all' incrocio Bmw finisce contro un platano

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, ad Abano Terme, si è verificato un incidente stradale in cui una vettura BMW ha scontrato contro un platano all’incrocio. L’incidente ha causato danni alla vettura e ha richiesto interventi di emergenza. La dinamica e le cause sono ancora in fase di approfondimento.

Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' successo nella notte tra il 14 e il 15 gennaio ad Abano Terme. Per cause ora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile una Bmw M3 condotta da un uomo di 43 anni residente a Chioggia (Venezia) è finita fuori strada. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Esce di strada con l’auto: muore nello schianto contro un platano Leggi anche: Schianto all’incrocio, moto finisce a terra: traffico a singhiozzo in via Turati a Terni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A sirene spiegate, poi lo schianto: gazzella dei Carabinieri travolta a un incrocio. Paura per 4 pensionati. Schianto fra tre auto all’incrocio. Un 40enne finisce in ospedale - Schianto fra tre mezzi all’incrocio di San Girio, lungo la Regina: ad avere la peggio è stato un uomo sui 40 anni, poi condotto al pronto soccorso di Civitanova in codice rosso. ilrestodelcarlino.it Schianto nella notte di capodanno. Ambulanza finisce contro un’auto - Grave scontro frontale tra un’ ambulanza della Concordia di Fivizzano e una vettura con a bordo quattro giovani amici di nazionalità romena. msn.com

Lo schianto in via del Corallo all’incrocio con via Deledda e via Barracu: i coinvolti hanno tra i 16 e i 27 anni facebook

#incidente all'incrocio di via Casette, lo schianto fra tre #auto: una persona ferita x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.