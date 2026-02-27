Cina e Iran stanno rafforzando la loro posizione nel mercato del petrolio, superando le iniziative di Putin. Le due nazioni stanno aumentando le esportazioni e contrastando le mosse del presidente russo, che si trova a dover fare i conti con questa nuova dinamica. La situazione sta cambiando rapidamente e coinvolge diversi attori internazionali, portando a un quadro più complesso nel settore energetico globale.

Immaginare Vladimir Putin con il piattino in mano e chiedere di comprare un po’ di petrolio può fare un certo effetto. Eppure, allo scoccare del quarto anno di guerra in Ucraina, la scenetta non si discosta tanto dalla realtà. In Russia sono settimane difficili sul versante del greggio, che ancora oggi copre circa un quarto del bilancio statale. L’apertura del mercato venezuelano, da parte degli Stati Uniti, sta lentamente ridisegnando la geografia globale dell’oro nero, a discapito dei produttori più tradizionali, mentre l’Europa tra poco più di un anno non importerà più un barile o un metro cubo di gas da Mosca (a gennaio le entrate fiscali provenienti dalle industrie del petrolio e del gas sono scese a 393 miliardi di rubli: erano 587 miliardi a dicembre, si tratta del livello più basso dai tempi della pandemia). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sul petrolio Cina e Iran fanno le scarpe a Putin. Ecco come

Trump mette le mani sul petrolio di Maduro. L'ira della CinaSe riuscisse a metterle anche sul greggio e sulle terre rare della Groenlandia consentirebbe agli Usa di dettare le leggi del mercato dell’oro nero...

Non solo petrolio: perché per la Cina l’Iran pesa più del VenezuelaIl presidente americano Donald Trump ha annunciato martedì sul suo social Truth l’introduzione di dazi del 25 per cento su tutti i paesi che...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Il triangolo del greggio. Russia e Iran costrette a maxi-sconti sul petrolio venduto alla CIna; La Cina e il 15° Piano Quinquennale: transizione energetica, picco del petrolio e nuove frontiere tecnologiche; Iran, Cina e Russia preparano una nuova esercitazione militare nello Stretto di Hormuz; Petrolio: il possibile attacco USA all’Iran alimenta la volatilità, ma dove potrebbe arrivare il prezzo del barile?.

Il triangolo del greggio. Russia e Iran costrette a maxi-sconti sul petrolio venduto alla CInaRussi e iraniani sono formalmente alleati, ma i loro equilibri geopolitici e la sostenibilità dei conflitti possono dipendere da quanto petrolio - e ... huffingtonpost.it

Cina, il governo stringe sui margini azionari: borse in rosso e selloff sul petrolioAll’indomani della brutta sessione sul Nasdaq (-1%), l’Asia viaggia in rosso giovedì 15 gennaio, fra intervento del governo cinese sui mercati azionari, forte volatilità dello yen e calo del petrolio ... milanofinanza.it

Il triangolo del greggio. Russia e Iran costrette a maxi-sconti sul petrolio venduto alla CIna x.com

Il #Venezuela ha detto alla #Cina che i i prezzi del petrolio non saranno determinati dagli Stati Uniti, ma dal mercato: #Caracas cerca così fornire rassicurazioni dopo la caduta di #Maduro e nel contesto di incertezza dovuto alle sanzioni. L'ambasciatore venez - facebook.com facebook