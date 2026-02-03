Il triangolo del petrolio Senza il Venezuela la Cina bussa all’Iran

La tensione nel mercato del petrolio si fa sentire. Se il Venezuela dovesse ridurre le esportazioni, la Cina si rivolgerebbe all’Iran per riempire il vuoto. La corsa alle riserve si intensifica, perché senza approvvigionamenti alternativi il rischio di carenze cresce. La situazione resta incerta e le decisioni sui rifornimenti si fanno più urgenti.

Se si chiude un rubinetto, bisogna aprirne un altro. Altrimenti il rischio, previsto, è di rimanere a secco. Succede alla Cina ai tempi della crisi petrolifera venezuelana: un quinto delle riserve globali di greggio decisamente poco sfruttate e per questo oggetto delle attenzioni degli Stati Uniti, all’indomani del colpo di mano che ha portato alla destituzione coatta di Nicolas Maduro. Alla Casa Bianca il sogno è ancora quello di affidare la gestione e lo sfruttamento delle immense riserve venezuelane, ancora in parte sotto il controllo della compagnia nazionale Pdvsa, a un pool di big oil estere. 🔗 Leggi su Formiche.net

Negli ultimi tempi, l’Iran sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle scelte economiche della Cina, superando in importanza il Venezuela.

L’evoluzione delle relazioni tra Iran, Venezuela e Stati Uniti ha implicazioni significative sul mercato petrolifero globale.

