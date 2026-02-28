Iran il sindaco di Rimini | Il Medio Oriente non avrà pace finché esisteranno gas e petrolio me lo diceva mio padre sin da bambino

Il sindaco di Rimini ha espresso il suo pensiero sull’assenza di pace nel Medio Oriente, affermando che la presenza di gas e petrolio impedisce una stabilità duratura nella regione. Ha inoltre rivolto un messaggio di solidarietà al popolo iraniano, menzionando le sue preghiere per le donne, gli uomini e i giovani dell’Iran, e ha ricordato che fin da bambino riceveva queste convinzioni da suo padre.

Rimini, 28 febbraio 2026 - "Prego per il popolo iraniano. Prego per le sue donne e i suoi uomini, per i miei amati parenti, per i milioni di giovani iraniani che meritano un futuro migliore di quello vissuto da molti anni ad oggi". Sono parole di apprensione quelle che il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, rivolge verso il popolo iraniano e la terra in cui affonda le proprie origini il primo cittadino romagnolo, sconvolta nella notte dall'attacco militare su larga scala lanciato da Stati Uniti e Israele. Caos e fumo nelle strade di Teheran dopo attacchi Israele e Usa (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) "Ho smesso di credere da un pezzo agli esportatori di democrazia e ai messaggeri di pace a colpi di bombe - ha aggiunto poi Sadegholvaad -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stati Uniti pronti a inviare una seconda portaerei in Medio Oriente, Trump: «L'Iran non avrà armi nucleari né missili»In un'intervista a Channel 12 il presidente Usa Donald Trump ha affermato: «L'Iran non avrà armi nucleari né missili».

Guerra e pace Iran, Trump invia seconda portaerei in Medio Oriente? Con: – Alberto Negri, giornalista – Gregory Alegi, Docente all’Università Luiss Guido Carli.

Sindaco di Rimini Sadegholvaad, prego per il popolo iraniano e i miei amati parentiI miei familiari sono a Shiraz, una delle più grandi città iraniane, già colpita negli attacchi dello scorso giugno. Non è possibile avere contatti con loro. Al momento Internet non funziona. (ANSA) ... ansa.it

Attacco all’Iran, Sadegholvaad: Mai pace in medio Oriente finché esisteranno gas e petrolioL'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran lanciato all'alba sull'Iran e su larga scala, ovvero su molteplici target sparsi in tutto il Paese del Medio ... chiamamicitta.it

Dopo settimane di tensione, Stati Uniti e Israele hanno sferrato stamane pesanti bombardamenti congiunti su diverse città iraniane, con caccia da combattimento partiti dalle basi Usa in Medio Oriente o dalle portaerei dislocate nella regione https://www.osse - facebook.com facebook

#F1 La situazione in Medio Oriente, con le tensioni sfociate nei primi attacchi nel corso delle ultime ore, avrà conseguenze anche sui programmi del motorsport. Questo è solo il primo... x.com