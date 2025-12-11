Trump ha sequestrato una petroliera al largo delle coste venezuelane

Il presidente Donald Trump ha annunciato il sequestro di una petroliera al largo delle coste venezuelane, segnando un’ulteriore escalation delle tensioni tra gli Stati Uniti e il regime di Nicolás Maduro. L'azione si inserisce in un contesto di crescenti sanzioni e pressioni internazionali contro il governo venezuelano, alimentando le controversie sulla stabilità politica e la sicurezza nella regione.

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste venezuelane, in un contesto di crescenti tensioni con il governo del leader del Paese sudamericano Nicolas Maduro. È l'ultima mossa dell'amministrazione Trump per aumentare la pressione su Maduro, accusato negli Stati Uniti di narco-terrorismo. "Abbiamo sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela, una petroliera grande, molto grande, la più grande mai sequestrata, in effetti", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. Pam Bondi ha pubblicato su X un video sul sequestro di una petroliera al largo del Venezuela che mostra personale armato Usa calarsi sulla nave da un elicottero, per poi muoversi sul ponte con le armi puntate.

