Cuba conferma 4 morti e 6 feriti dopo uno scontro al largo delle coste cubane con un’imbarcazione americana

Secondo il Ministero degli Interni di Cuba, quattro persone a bordo di un motoscafo sono morte e altre sei sono rimaste ferite in uno “scontro” vicino alla costa cubana, dopo che un’imbarcazione registrata negli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro le truppe cubane. Intercettata da un’unità della Guardia Costiera a un miglio dalla costa settentrionale, presso la località di Corralillo, l’imbarcazione, che secondo il ministero dell’Interno de L’Avana sarebbe “illegale”, è stata individuata “nelle acque territoriali cubane”. Secondo il dicastero, sarebbe stata registrata in Florida. Stando alle prime ricostruzioni, l’equipaggio del motoscafo composto da “stranieri” avrebbe aperto il fuoco contro un’unità di superficie delle Truppe di Guardia di Frontiera ferendo il comandante dell’imbarcazione cubana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

