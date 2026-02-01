Audero colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra | Cremonese-Inter sospesa per 3'

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra. L’incidente ha causato la sospensione temporanea della gara per circa tre minuti. Audero è caduto a terra dopo essere stato raggiunto alla gamba da un oggetto lanciato dai tifosi ospiti, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. La partita è ripresa dopo l’interruzione, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Brutto episodio a Cremona durante la sfida tra la squadra di Nicola e l’Inter. A ripresa appena cominciata, attorno al minuto numero 49’, dallo spicchio di tifosi i nerazzurri è piovuto un petardo che ha colpito Emil Audero mentre dalla sua area osservava lo sviluppo della prima azione del secondo tempo. L’ex nerazzurro, che tra l’altro fece da vice proprio a Sommer nella stagione della seconda stella, è stato colpito alla gamba dal bengala e subito è partito l’allarme. Spavento comprensibile, considerando l’esplosione non da poco: Audero si è subito accasciato a terra lamentando dolore alla gamba e soprattutto all’orecchio, dal momento che non riusciva nemmeno a sentire i compagni accorsi dalle sue parti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Audero colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra: Cremonese-Inter sospesa per 3' Approfondimenti su Cremonese Inter Audero colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra: Cremonese-Inter sospesa per 3' Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra. Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo lanciato dal settore degli interisti Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cremonese Inter Argomenti discussi: La Cremonese parte in pullman ma si dimentica il portiere allo stadio a Reggio Emilia: cosa è successo a Emil Audero; Emil Audero da incubo: dimenticato allo stadio dal pullman dopo l'errore; Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere 'dimenticato' allo stadio dopo Sassuolo; Serie A: l'Atalanta cala il poker contro il Parma, tris della Juventus al Napoli e pari tra Roma-Milan. Audero colpito da un fumogeno durante Cremonese-Inter: il portiere resta a terra, partita sospesa 3 minuti. Cosa è successoUna scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato ... ilgazzettino.it Audero colpito da un petardo: Cremonese – Inter sospesa!Ha dell'incredibile quanto accaduto in Cremonese - Inter: il portiere Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti ... generationsport.it Qualche momento di apprensione durante Cremonese-Inter: Emil Audero è rimasto a terra dopo l'esplosione di un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri all'interno dell'area in cui si trovava il portiere della squadra di casa. Audero è rimasto a terra per qualche m x.com «Siamo pronti a dare tutto in campo. » Cremonese e Inter scendono in campo allo stadio Zini per il ventitreesimo turno di Serie A, con Nicola ancora alla ricerca di una vittoria che manca da dicembre. Per questa partita sceglie Audero tra i pali, mentre la linea - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.