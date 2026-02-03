La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona. Durante la partita, ha lanciato un petardo che ha colpito e stordito il portiere Emil Audero. L’arresto è stato fatto dalla Digos di Milano, che ha identificato il ragazzo poco dopo l’accaduto.

Il ragazzo che domenica a Cremona ha lanciato il petardo che ha stordito il portiere Emil Audero è stato arrestato dalla Digos di Milano. Non è un socio dell’ Inter Club San Marino, come era emerso inizialmente: si tratta invece di un 19enne che, a differenza del secondo ragazzo che con un altro petardo si è ferito alle dita, fa parte dei gruppi ultras della Curva Nord. E in particolare del gruppo dei Viking, il cui capo Nino Ciccarelli e a capo del direttivo della Nord. A quanto risulta l’ultras avrebbe lanciato una bomba carta fatta come un fumogeno che una volata acceso poi esplode. Allo stato ancora non sono ancora note le accuse contestate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte degli ultras della Curva Nord

Approfondimenti su Inter Curva

La polizia ha arrestato un 19enne tifoso dell’Inter, appartenente ai gruppi ultras della Curva Nord, che domenica ha lanciato un petardo contro il portiere Emil Audero a Cremona.

Questa mattina, si è scoperto l’identità del tifoso nerazzurro che ha lanciato il petardo contro Audero durante la partita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Inter Curva

Argomenti discussi: Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo ad Audero: ha perso tre dita ed è stato picchiato dagli altri tifosi dell'Inter; Audero colpito da petardo, tifoso sarà arrestato: cosa rischia l'Inter; Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, il tifoso ha perso tre dita.

Petardo colpisce Audero, identificato tifoso: ha perso tre dita ed è stato picchiato, sarà arrestatoIl petardo lanciato dal settore ospiti dell'Inter e ha colpito Emil Audero durante la sfida con la Cremonese lascia strascichi che potrebbero avere conseguenze serie per il club nerazzurro. Secondo ... adnkronos.com

Inter, tifoso arrestato dopo il lancio di un petardo contro Audero: ecco cosa è successoUn appassionato tifoso dell'Inter ha scagliato un petardo contro il portiere Audero, causando un infortunio serio e la conseguente arresto del colpevole. notizie.it

Inter, trasferte vietate ai tifosi fino al 23 marzo. Ma al derby col Milan la Curva Nord ci sarà x.com

Sventola fiera la nostra bandiera CURVA NORD INFERIORE PALERMO - facebook.com facebook