Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace | Gli ha sottratto 200 mila euro

Valentino Rossi ha presentato denuncia contro la compagna del padre, Graziano Rossi, per circonvenzione di incapace, dopo aver scoperto il presunto sottrazione di 200 mila euro. Il campione aveva assunto il ruolo di amministratore di sostegno del padre, ex pilota di motociclismo, basandosi su una perizia medica di parte. Tuttavia, cinque ulteriori perizie attestano che Graziano Rossi è in grado di intendere e di volere.

Ne è passato di tempo da quando Valentino Rossi e suo padre Graziano, che gli ha trasmesso la passione per la moto (il campione ha scelto il numero 46 proprio perché era quello con cui correva il papà), erano complici e sempre insieme, in pista e nella vita. Eppure, oggi, c’è una frattura profonda nel loro rapporto, che culmina nella denuncia per circonvenzione d'incapace che Valentino Rossi ha sporto contro l'attuale compagna del padre, accusandola di aver sottratto 200mila euro dal conto di Graziano. Per capire meglio la situazione bisogna tornare al 2024, quando Valentino Rossi, nove volte campione del mondo e oggi 46enne, ottiene dal tribunale di diventare amministratore di sostegno del padre, 71 anni, ex pilota del Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta, sulla base di una perizia medica di parte che descrive Graziano Rossi come una persona fragile, con difficoltà nella gestione autonoma dei propri interessi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

