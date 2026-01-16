Valentino Rossi ha denunciato la compagna di suo padre, Graziano, per circonvenzione d’incapace, accusandola di aver sottratto 210.000 euro dal conto del padre. La vicenda riguarda una situazione familiare complessa, coinvolgendo il noto ex motociclista e suo padre, che per anni è stato accanto a lui nella carriera. La notizia evidenzia le difficoltà e le tensioni all’interno della famiglia Rossi.

Una vicenda familiare complessa e dolorosa coinvolge Valentino Rossi, 46 anni, leggenda del motociclismo mondiale, e suo padre Graziano, 71 anni, che per decenni è stato al suo fianco nella carriera sportiva. Al centro della controversia ci sono questioni economiche del valore di centinaia di migliaia di euro e un conflitto legale che ha portato il campione a denunciare l’attuale compagna del padre per circonvenzione di incapace. La storia prende inzio nel 2024, quando Valentino Rossi chiede e ottiene di essere nominato amministratore di sostegno del padre Graziano. Secondo una perizia di parte, il 71enne si trovava in una condizione di fragilità e difficoltà che richiedeva un controllo legale sulle sue finanze. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Valentino Rossi denuncia la compagna del padre per circonvenzione d’incapace: “Sottratti 210mila euro dal conto di Graziano”

Leggi anche: Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200 mila euro»

Leggi anche: Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, circonvenzione d’incapace: Graziano le ha dato soldi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La guerra dei Rossi in tribunale. Vale denuncia la compagna del padre. Graziano le ha dato 200mila euro; Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto; Valentino e la guerra dei Rossi: la faida tra il Dottore e il papà finisce in tribunale; Valentino Rossi correrà con BMW: Con due bambine e una famiglia è una scelta che ho dovuto fare.

Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200 mila euro» - Il campione era diventato amministratore di sostegno del padre, 71 anni, ex pilota del Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta, sulla base di una perizia medica di parte, ma oggi altre cinque periz ... vanityfair.it