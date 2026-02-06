Olimpiadi a San Siro la cerimonia d’apertura Mattarella inaugura Casa Italia

Questa sera a San Siro si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le luci si accendono e gli atleti di tutto il mondo si preparano a sfilare davanti a migliaia di spettatori. Il presidente Mattarella ha già inaugurato Casa Italia, simbolo di questa grande festa sportiva. Ora tutto è pronto per l’inizio ufficiale dell’evento che aspetta milioni di italiani e appassionati.

Tra poche ore la cerimonia che darà ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia. Servizi di Federico Plotti e Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Olimpiadi, a San Siro la cerimonia d’apertura. Mattarella inaugura Casa Italia Approfondimenti su San Siro Olimpiadi Olimpiadi, stasera a San Siro la cerimonia d’apertura. Il benvenuto di Mattarella Questa sera alle 8, allo stadio di San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Cerimonia d’apertura Olimpiadi, la diretta | Alle 20 il via all’evento inaugurale a San Siro, Mattarella arriverà in tram Alle 20 si dà il via alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Olimpiadi, a San Siro la cerimonia d’apertura. Mattarella inaugura Casa Italia Ultime notizie su San Siro Olimpiadi Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura Olimpica a San Siro: tutto quello che c’è da sapere; Oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: il mercimonio dei biglietti per coprire i posti rimasti…; Olimpiadi, cerimonia di apertura a San Siro: il tutto esaurito è un miraggio. E i biglietti del terzo anello crollano da 260 a 26 euro; Tutte le strade chiuse a Milano San Siro il 6 febbraio per la cerimonia delle Olimpiadi. La mappa. Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina, la diretta: Mattarella arriverà in tram con Valentino Rossi come autista, San Siro sold outTutto pronto per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino ma anche Charlize Theron, Laura Pausini ma ... ilmattino.it Olimpiadi Milano?Cortina 2026, al via la cerimonia di apertura: sport, musica e istituzioni a San SiroOlimpiadi Milano?Cortina 2026: al via la cerimonia di apertura tra atleti, star internazionali e diretta tv. Ecco tutti gli aggiornamenti dall'evento a San Siro. notizie.it Sergio Mattarella stasera arriverà in tram alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina a San Siro. Come un cittadino qualunque facebook Oggi era previsto a Milano pioggia e grigio. C’è un sole splendido, 15 gradi, il cielo pulito. E capisco che mettiate in mezzo la scienza. Ma mi pare ovvio che Sant’Ambrogio e San Siro abbiano interceduto per uno dei giorni più belli della storia di Milano #Milan x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.