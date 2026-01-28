Blitz della Finanza nelle zone dello spaccio mezzo etto di hascisc sequestrato

La Guardia di Finanza ha effettuato un nuovo blitz nelle zone dello spaccio a Piacenza. Durante l’operazione, i finanzieri hanno sequestrato circa mezzo etto di hashish. I controlli continuano senza sosta per fermare i traffici di droga che interessano la città. Nessuno è stato ancora arrestato, ma le forze dell’ordine intensificano le attività di monitoraggio.

Tra la stazione, piazzale Roma e il Pubblico Passeggio controllate oltre 30 persone dalle Fiamme Gialle, sei segnalati alla prefettura Continuano i controlli delle Fiamme Gialle del comando provinciale di Piacenza per contrastare i traffici illeciti, soprattutto quello degli stupefacenti.Nel giro di pochi giorni sono state più di 30 le persone controllate dai militari Antiterrorismo Pronto Impiego del Gruppo di Piacenza: in sei sono stati trovati con addosso dello stupefacente (e quindi segnalati alla Prefettura di Piacenza) per un sequestro totale di mezzo etto di hascisc da parte della Finanza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un albanese è stato arrestato a Mestre venerdì mattina dopo essere stato trovato con mezzo etto di cocaina nella cassaforte della camera d'albergo.

Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, a Mugnano, la Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un maxi sequestro di circa 900 chili di pesce e frutti di mare privi di documenti di provenienza.

