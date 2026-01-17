Mauro Corona sul fine vita | Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io per me Ho già tutto il piano pronto

Mauro Corona esprime la sua posizione sul fine vita, affermando di aver già predisposto un piano personale nel caso si trovasse in condizioni non più accettabili. Come altri, tra cui Diego Dalla Palma, rivendica il diritto di decidere autonomamente sulla propria vita, sottolineando l'importanza di rispettare la libertà di scelta in queste circostanze.

Il tema del fine vita torna ad accendere il dibattito nello studio di È sempre Cartabianca. Anche Mauro Corona, come aveva già fatto Diego Dalla Palma, rivendica la libertà di scelta sulla propria morte. Il make up artist e imprenditore, ospite in studio, ha ribadito (lo aveva già dichiarato in un’intervista al Corriere, in occasione del lancio del suo libro: Alfabeto Emotivo, edito da Baldini + Castoldi) di aver già programmato il momento del suo addio e di non voler arrivare agli 80 anni. «Non mi sono mai sentito attaccato alla vita. E ora in particolare, prima di tutto, perché non mi sento più a mio agio in un mondo che non mi somiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

