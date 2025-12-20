Grave incidente stradale nella serata del 19 dicembre a Fabbrica nell'Imolese. Un’auto è uscita di strada lungo via Montanara, all’altezza del civico 414, andando a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del nuovo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in via Montanara a Imola

Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: grave una donna 63enne

Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il palo dell'illuminazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Perde il controllo dell’auto e investe un operaio dell’Anas | chiusa una corsia sulla Perugia-Bettolle.

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro l’ulivo sulla rotonda di via Cavallotti - È riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo il 31enne che nella notte tra giovedì e venerdì è rimas ... ilcittadino.it