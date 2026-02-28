Trump vuole il cambio di regime in Iran | chi prenderà il posto di Ali Khamenei

In un contesto di crescente tensione geopolitica, il focus si sposta sulla volontà di un ex presidente di promuovere un cambio di regime in Iran. La discussione riguarda chi potrebbe sostituire l’attuale leader supremo, Ali Khamenei, in un momento di forte instabilità nella regione. Il Medio Oriente resta al centro di un’attenzione internazionale che si fa sempre più intensa e complessa.

L’attuale scenario geopolitico sta vivendo una delle fasi più critiche e imprevedibili degli ultimi decenni, con il Medio Oriente che si conferma l’epicentro di una tensione globale senza precedenti. Il Presidente Donald Trump ha rotto ogni indugio diplomatico, manifestando apertamente l’intenzione degli Stati Uniti di perseguire un cambio di regime in Iran. Questa dichiarazione di intenti non è rimasta confinata alla retorica politica, ma si è tradotta in un’azione militare coordinata con Israele che ha colpito il cuore pulsante della Repubblica Islamica. In un messaggio video diffuso nelle ore dell’attacco, Trump ha etichettato Teheran come un regime terroristico, rivolgendo un appello diretto alla popolazione iraniana affinché prenda in mano le redini del proprio destino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

