Elon Musk viaggio su Marte rimandato | Costruirò una città sulla Luna
Elon Musk ha annunciato di aver cambiato i suoi piani. Invece di puntare subito su Marte, ora si concentrerà sulla Luna. Il miliardario di SpaceX vuole costruire una vera città sul satellite, un progetto che sembra aver preso il sopravvento rispetto al viaggio su Marte. Per ora, Musk mette da parte le ambizioni marziane e si dedica alla Luna, con l’obiettivo di creare una presenza umana stabile lì.
(Adnkronos) – Elon Musk vuola la Luna. Il miliardario proprietario, tra le altre aziende, di SpaceX sembra aver momentaneamente abbandonato il suo piano di atterrare su Marte, per concentrarsi sul satellite più vicino alla Terra, su cui vorrebbe costruire una vera e propria città: "Per chi non lo sapesse, SpaceX ha già spostato l'attenzione sulla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Elon Musk
SpaceX sposta l’attenzione da Marte alla Luna: il piano di Elon Musk per una città lunare
Elon Musk ha annunciato che SpaceX cambierà rotta e si concentrerà sulla costruzione di una città sulla Luna.
SpaceX riorienta la strategia: priorità alla Luna, città autosufficiente entro un decennio, Marte rimandato.
SpaceX cambia rotta e punta tutto sulla Luna.
Ultime notizie su Elon Musk
Argomenti discussi: Elon Musk ora guarda alla Luna: SpaceX punta a un allunaggio senza equipaggio di Starship nel 2027; SpaceX, cambio di rotta, ora Marte può attendere. La priorità è la Luna, creeremo base permanente; SpaceX punta alla creazione di un insediamento sulla Luna; Città sulla Luna in crescita tra 10 anni? Perché SpaceX di Elon Musk potrebbe far aspettare Marte.
Elon Musk, viaggio su Marte rimandato: Costruirò una città sulla Luna(Adnkronos) - Elon Musk vuola la Luna. Il miliardario proprietario, tra le altre aziende, di SpaceX sembra aver momentaneamente abbandonato il suo piano di atterrare su Marte, per concentrarsi sul sat ... msn.com
Musk fa marcia indietro su Marte: la priorità adesso diventa la Luna (per battere la concorrenza)L'ambizione del ceo di SpaceX di creare una colonia sul Pianeta Rosso passa in secondo piano: «La Luna è un obiettivo più immediato e raggiungibile». Le promesse non mantenute ... corriere.it
Ecco come sarà la città a crescita autonoma sulla Luna di Elon Musk: il nuovo obiettivo di SpaceX per il futuro dell'umanità facebook
Nasce la società privata più ricca del mondo. È di Elon Musk x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.