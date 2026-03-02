Perché Luciano Darderi non guadagna posizioni nel ranking ATP Ma questa settimana può cambiare tutto…

Luciano Darderi non ha ancora guadagnato posizioni nel ranking ATP, ma questa settimana potrebbe cambiare tutto. La situazione è in continuo aggiornamento e la sua recente vittoria nel Chile Open 2026 ha attirato l’attenzione. Al momento, il tennista italiano non ha incrementato il suo punteggio, anche se i risultati ottenuti potrebbero influire sulla classifica nelle prossime settimane.

Una situazione in costante aggiornamento. Luciano Darderi ha celebrato il trionfo nel Chile Open 2026. Sulla terra rossa di Santiago del Cile, l’italo-argentino si è imposto nell’atto conclusivo contro il tedesco Yannick Hanfmann, portando a cinque il totale dei titoli conquistati nel massimo circuito internazionale, tutti ottenuti sul mattone tritato. Un risultato di grande rilievo, che si inserisce in una scia positiva già avviata: gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open e la finale nell’ATP 250 di Buenos Aires avevano infatti fornito segnali incoraggianti. Riscontri che hanno consentito a Darderi di avvicinare sensibilmente la top-20: l’ingresso tra i primi venti appare ormai imminente, alla luce dell’ultimo aggiornamento del ranking mondiale e delle scadenze che riguardano chi lo precede. 🔗 Leggi su Oasport.it

