Perché l’escalation iraniana nel Golfo è una mossa controproducente L’analisi di Allouch

L’opinione pubblica araba giudica ingiustificato l’aumento degli attacchi iraniani contro obiettivi collegati agli Stati Uniti nel Golfo. La notizia riguarda un’escalation che, secondo molti, rischia di peggiorare la situazione senza portare benefici tangibili. Nessun elemento indica motivazioni diverse da una strategia di pressione o risposta a precedenti azioni nella regione.

Dall’opinione pubblica araba viene considerato “un fatto del tutto ingiustificato” il recente intensificarsi degli attacchi iraniani contro interessi riconducibili agli Stati Uniti nella regione del Golfo. In un’intervista l’analista arabo Mahmoud Allouch ha spiegato a Formiche.net che questo tipo di escalation non potrà portare a risultati realmente positivi per Teheran, tanto meno a risultati forti e duraturi sul piano strategico. Alla base della scelta iraniana vi è, a suo giudizio, la percezione da parte del regime di trovarsi di fronte a “una vera e propria battaglia di vita o di morte”, in cui la leadership di Teheran punta ad aumentare i costi per Washington “con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma”. 🔗 Leggi su Formiche.net

Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalationMentre prosegue lo stallo diplomatico tra Usa e Iran, Trump invia altre navi da guerra nel Golfo Persico e avvicina sempre più il blitz.

