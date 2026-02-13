La portaerei USS Gerald R. Ford si unisce alla flotta americana nel Golfo, segnando una mossa decisa di Washington per mostrare forza a Teheran, che risponde con minacce di rappresaglie e dichiarazioni dure, nel tentativo di condizionare i negoziati sul nucleare.

La portaerei USS Gerald R. Ford si unisce alla flotta americana nel Golfo mentre Washington aumenta la pressione su Teheran: tra negoziati sul nucleare e minacce incrociate, cresce il rischio di un’escalation capace di incendiare il Medio Oriente e scuotere i mercati energetici globali. Il Pentagono ha deciso di inviare in Medio Oriente la portaerei più grande e tecnologicamente avanzata della Marina statunitense, la USS Gerald R. Ford, mentre cresce la pressione su Teheran e prende forma l’ipotesi di un possibile intervento militare contro l’Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La mossa di Trump nel Golfo e i rischi di una guerra regionale

La tensione tra Iran e Stati Uniti si alza ancora di più.

In un contesto di intensa attività diplomatica, la guerra in Ucraina prosegue nel suo giorno 1.

