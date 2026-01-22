Vincenzo Schettini alle Muse di Ancona con La fisica che ci piace - L' ultima lezione

Vincenzo Schettini, noto come il professore di fisica più seguito online, sarà a Ancona il 5 febbraio al Teatro delle Muse. Con lo spettacolo “La fisica che ci piace – L’ultima lezione”, conclude un ciclo di rappresentazioni che ha riscosso grande successo, con oltre 80 repliche. Un’occasione per avvicinarsi alla fisica in modo semplice e coinvolgente, in un evento dedicato a tutti gli interessati alle scienze.

ANCONA - Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva giovedì 5 febbraio al Teatro delle Muse di Ancona (ore 21) con "La fisica che ci piace – L'ultima lezione", capitolo conclusivo di uno show che ha collezionato 80 repliche e conquistato 78.500 spettatori. Una formula.

