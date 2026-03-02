Il Milan di Allegri adotta un approccio tattico preciso e conservativo, preferendo mantenere equilibrio e controllo piuttosto che spingersi in attacchi continui. A differenza dell’Inter, che spesso punta su pressing e pressing alto, i rossoneri privilegiano la solidità difensiva e il contenimento. La strategia si riflette nelle scelte di gioco e nelle disposizioni in campo, che puntano a gestire i momenti della partita senza rischiare troppo.

Anche la partita contro la Cremonese ha visto un Milan abbastanza compassato e che ha fatto fatica a creare occasioni importante. Questo nonostante la squadra di Nicola abbia cercato di tenere in mano in pallino del gioco tenendo anche un baricentro abbastanza alto nel primo tempo. Partita molto diversa da quella persa contro il Parma, dove Cuesta aveva impostato la gara difendendo molto basso e aspettando il Milan (tattica che ha premiato). Infatti i rossoneri hanno avuto più spazio da attaccare quando hanno deciso di aprire davvero il gas cambiando passo: quattro occasioni in pochissimi minuti (Leao, Pulisic, Rabiot e Fofana). Per questo... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Perché il Milan di Allegri non ‘assedia’ gli avversari? Scelte e differenze dall’Inter

Modric da applausi, il Milan sbanca Pisa: Allegri a -5 dall’InterIl Milan fatica, soffre, sbaglia un rigore con Füllkrug ma alla fine espugna l’Arena Garibaldi superando il Pisa per 2-1.

Dall’Inter al Milan, derby di mercato infuocato: Allegri fa festaMilan attivissimo sul mercato e pronto a mettere a segno un super colpo in entrata: i tifosi rossoneri incrociano le dita.

Tutti gli aggiornamenti su Milan di Allegri.

Temi più discussi: Battutona di Allegri: Straordinario Bartesaghi, si è fatto male al momento giusto...; Milan, lo scenario di Sportitalia: Allegri può lasciare in estate, ecco perché; Perché Allegri può lasciare il Milan a fine stagione, i dubbi e i rapporti con la società: cosa può accadere; Allegri carica il Milan verso l'Inter: Scudetto? Speriamo che i numeri...

Pagina 2 | Allegri carica il Milan verso l'Inter: Scudetto? Speriamo che i numeri...Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero a margine della sfida vinta allo Zini di Cremona, ad una settimana dal derby ... corrieredellosport.it

Verso Milan-Inter, Allegri concede un giorno di riposo ma in due restano a Milanello!Per il Milan la settimana del derby si apre con un giorno di riposo concesso da Allegri, ma con due rossoneri presenti lo stesso a Milanello. spaziomilan.it

Domani il Milan di Allegri torna a Milanello per preparare il derby contro l'Inter! https://www.milannews24.com/allenamento-milan-giornata-riposo-allegri/ #Milan #DerbyMilano #Allegri #SerieA - facebook.com facebook

Il #Milan di Allegri, oggi, ha gli stessi punti che aveva Conte un anno fa. Con una differenza: che alla vigilia della 27ª giornata nessuno, in Società, al Napoli, aveva chiesto a Conte di andarsi a vedere i video di un centrocampista brasiliano che l’allenatore non x.com