Dall’Inter al Milan derby di mercato infuocato | Allegri fa festa

Il mercato calcistico si anima con il derby tra Inter e Milan, pronti a rinforzarsi per la prossima stagione. Il Milan si distingue per un’attività intensa, puntando a un importante acquisto. I tifosi rossoneri attendono con fiducia novità e sviluppi, mentre le strategie di mercato si fanno sempre più chiare. Un nuovo capitolo si apre nel confronto tra i due club, con attenzione alle mosse che potrebbero influenzare il campionato.

Milan attivissimo sul mercato e pronto a mettere a segno un super colpo in entrata: i tifosi rossoneri incrociano le dita. C'è delusione in casa Milan dopo il secondo pareggio di fila in campionato. I rossoneri non vanno oltre l'1-1 in casa della Fiorentina e falliscono l'occasione di riavvicinarsi all'Inter capolista, bloccata ieri sera dal Napoli (2-2). La squadra allenata da Max Allegri appare in calo dal punto di vista fisico e anche la rosa si sta rivelando corta, almeno in alcuni ruoli chiave. Come ad esempio, quello di esterno destro dove Saelemaekers è solo e il giovane Athekame non offre garanzie.

