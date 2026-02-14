Modric da applausi il Milan sbanca Pisa | Allegri a -5 dall’Inter

Il Milan fatica, soffre, sbaglia un rigore con Füllkrug ma alla fine espugna l'Arena Garibaldi superando il Pisa per 2-1. Un successo fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, che sfata il tabù delle neopromosse e si porta momentaneamente a -5 dall'Inter capolista, in attesa del Derby d'Italia di domenica. A decidere l'anticipo della venticinquesima giornata è una perla di Luka Modric all'85', arrivata proprio quando i toscani sognavano un altro sgambetto ai rossoneri dopo il pareggio dell'andata. Il film della partita: Loftus-Cheek rompe l'equilibrio. Allegri conferma il modulo prudente con Loftus-Cheek a supporto di Nkunku, lasciando inizialmente in panchina i recuperati Leão e Pulisic.