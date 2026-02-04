Lotteria degli stereotipi | la stand-up comedy a Roma

Questa sera a Roma si svolge la “Lotteria degli stereotipi”, uno spettacolo di stand-up comedy con Chiara Renzi. L’evento si tiene al Teatro Off Studio, in Via Concordia 4244, e promette di far ridere il pubblico con battute e sketch interattivi. La serata è aperta a chi vuole divertirsi e riflettere sui pregiudizi in modo leggero.

Cosa: Lotteria degli stereotipi, spettacolo di stand-up comedy interattiva con Chiara Renzi.. Dove e Quando: Sabato 7 febbraio 2026 al Teatro Off Studio di Roma (Via Concordia 4244).. Perché: Un'esperienza teatrale unica e imprevedibile che mescola satira sociale, improvvisazione e riflessione filosofica.. Il panorama culturale romano si arricchisce di una proposta che promette di scardinare i luoghi comuni attraverso l'arma più potente a disposizione dell'essere umano: l'ironia. Sabato 7 febbraio 2026, il palco del Teatro Off Studio ospiterà Lotteria degli stereotipi, un progetto artistico che fonde la Stand-up Comedy con il teatro interattivo, portando in scena una riflessione profonda ma estremamente divertente sulle dinamiche di genere e sui condizionamenti quotidiani.

