Sotto Sforzo torna la stand-up comedy più estrema dell' anno

Sotto Sforzo, il nuovo show di BetaVerso, porta la stand-up comedy a livelli estremi. Un'esperienza unica che combina umorismo e adrenalina, sfidando le convenzioni e spingendo i limiti del genere. Un appuntamento imperdibile per chi cerca risate intense e un teatro di emozioni forti.

© Triesteprima.it - "Sotto Sforzo", torna la stand-up comedy più estrema dell'anno Vivere oggi è uno sport estremo. Figuriamoci riderci sopra. Il collettivo BetaVerso torna sul palco con il suo show più adrenalinico dal titolo "Sotto Sforzo", lo spettacolo di stand-up più estremo dell'anno. L'appuntamento è mercoledì 17 dicembre, alle ore 20:30, presso il Teatro dei Salesiani.