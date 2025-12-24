MEF finanza pubblica si conferma solida e deficit intorno al 3% del PIL già nel 2025
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il piano di emissione dei titoli di Stato per il primo trimestre del 2026. La finanza pubblica italiana si mantiene stabile, con un deficit previsto intorno al 3% del PIL già nel 2025. Questa pianificazione riflette un quadro di gestione finanziaria solido e sostenibile, in linea con le recenti strategie di bilancio nazionali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il programma di emissione dei titoli di Stato per il primo trimestre del 2026. Le nuove emissioni, che riguardano BTP Short Term e BTP a 3, 5 e 7 anni, ammontano a complessivi 38 miliardi di euro. Dati i prestiti europei previsti per il 2026 e l’attività di gestione delle disponibilità di cassa nel corso dell’anno, le informazioni attualmente disponibili portano il MEF a prevedere “emissioni lorde complessive di titoli a medio lungo termine in un intervallo compreso tra i 350 ed i 365 miliardi”. Il Tesoro ha inoltre evidenziato come gli indicatori per il 4Q25 delineino un quadro differenziato: a fronte di una produzione industriale in rallentamento a ottobre, a dicembre la fiducia delle imprese ha raggiunto i massimi da marzo 2024, trainata dai servizi, e la fiducia dei consumatori è tornata a crescere dopo il calo di novembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
