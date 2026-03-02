Durante una conferenza stampa, l'allenatore della squadra ha commentato la reazione della Roma alla rimonta subita dalla Juventus, sottolineando che i giocatori della Juventus hanno festeggiato come se avessero vinto, mentre lui invita a mantenere la calma e a non lasciarsi andare alla depressione. La discussione si è concentrata sull’atteggiamento dei giocatori avversari e sull’importanza di rimanere lucidi.

Gian Piero Gasperini difende la Roma dopo la rimonta subita dalla Juventus e in conferenza stampa afferma: "Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione? Animo!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

McTominay nomina quattro giocatori dell’Inter: “Pensate se non avessero loro”. Fa tutta la differenzaScott McTominay dopo Inter-Napoli ha citato diversi giocatori dell'Inter per spiegare le difficoltà della sua squadra: cosa farebbe la squadra di...

De Minaur: “Noi tennisti non siamo avidi, ma se guardiamo ad altri sport dobbiamo guadagnare di più”Il montepremi degli Australian Open è cresciuto tantissimo, Alex de Minaur, numero 6 ATP e miglior giocatore australiano, ha parlato della lotta dei...

Contenuti utili per approfondire Gasperini.

Temi più discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Cremonese; Gasperini in conferenza: Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione?; Gasperini in conferenza stampa: Juve grande squadra. Dybala? Vi dico come sta. Ecco la quota Champions; Roma, Gasperini verso la sfida alla Juventus: Dybala in dubbio, Soulè out.

VIDEO - Rivivi la conferenza di Gasperini a un giorno da Roma-JuventusIl tecnico giallorosso ha risposto alle domande dei cronisti alla vigilia della sfida della ventisettesima giornata di campionato, in programma domani alle 20.45 ... ilromanista.eu

Gasperini in conferenza: Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per…Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha parlato della prestazione della Roma con la Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Un'analisi sulla partita? Il ... tuttojuve.com

La squadra di Gasperini butta la vittoria. Il Napoli allunga su entrambe e ha cinque punti di vantaggio sul Como di Fabregas facebook

#Gasperini in conferenza dopo #RomaJuve "Voglio essere chiaro. A caricarmi di energie negative faccio veramente fatica. È chiaro che ci dispiace non aver vinto questa partita, perché a un minuto e mezzo dalla fine c'è la partita che vinci e avresti fatto un x.com