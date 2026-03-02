Gasperini in conferenza | Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione?

2 mar 2026

Durante una conferenza stampa, l'allenatore della squadra ha commentato la reazione della Roma alla rimonta subita dalla Juventus, sottolineando che i giocatori della Juventus hanno festeggiato come se avessero vinto, mentre lui invita a mantenere la calma e a non lasciarsi andare alla depressione. La discussione si è concentrata sull’atteggiamento dei giocatori avversari e sull’importanza di rimanere lucidi.

Gian Piero Gasperini difende la Roma dopo la rimonta subita dalla Juventus e in conferenza stampa afferma: "Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione? Animo!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

