Cuesta a DAZN | Non siamo riusciti ad essere al loro livello Juventus meglio di noi soprattutto in fase offensiva

L’allenatore del Parma, Cuesta, si è lasciato andare a qualche commento dopo la partita contro la Juventus. Ha ammesso che la squadra non è riuscita a stare al loro livello, soprattutto in attacco. Cuesta ha detto che la Juventus è stata superiore, specialmente nella fase offensiva, e che c’è ancora molto da lavorare per recuperare. La sfida si è conclusa con i bianconeri che hanno avuto la meglio sui gialloblù.

Cuesta a DAZN: «Non siamo riusciti ad essere al loro livello». Le dichiarazioni dell’allenatore del Parma dopo la partita di questa sera con la Juve. Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. RISPOSTE – « Non siamo riusciti ad essere al loro livello. Ci hanno messo in difficoltà, quando siamo riusciti ad uscire e andare verso la loro porta non abbiamo creato pericolo. La partita si è sbilanciata con le palle inattive e con le loro occasioni in spazi aperti, su queste cose dobbiamo migliorare. La solidità è stato il nostro punto di forza, deve rimanerci in testa » OGGI TIMIDI – « Non penso che sia una questione di essere timidi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

