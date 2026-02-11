Peppe Iodice su Pucci e Sanremo | Avrei rinunciato anch'io Come fece Troisi nel 1981

Peppe Iodice commenta la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare a Sanremo. L’attore e comico dice di capire bene la scelta e rivela di averci pensato anche lui, come fece Troisi nel 1981. Secondo Iodice, a volte è meglio lasciar perdere, anche se poi non è facile rinunciare a un’occasione così.

A Fanpage.it Peppe Iodice difende la scelta di Andrea Pucci di rinunciare a Sanremo e rivela: "Avrei fatto lo stesso. La qualità della vita viene prima di tutto". Il comico napoletano paragona il caso a Troisi che nel 1981 lasciò il Festival.

