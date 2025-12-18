Milly Carlucci e la finale di Ballando | Lucarelli-D'Urso? Solo scambi dialettici e su Sanremo | Magari un giorno

Milly Carlucci anticipa la grande finale di Ballando con le stelle, sottolineando l’importanza di spettacolo ed emozioni. Tra commenti sulle discussioni tra Lucarelli e D’Urso e sogni di partecipare a Sanremo, la conduttrice condivide le sue aspettative e la passione che anima il talent, lasciando intravedere un futuro ricco di possibilità e nuove sfide.

La conduttrice racconta le attese per la finale di Ballando con le stelle a Fanpage.it: "Hanno vinto tutti facendo spettacolo ed emozionando". Il successo di Ballando Segreto: "Speriamo in futuro di ampliare ancora di più questa parte". Il taglio alle tensioni tra Lucarelli e D'Urso: "Non mi occupo di quello che succede fuori". E ricorda Fabrizio Frizzi nella prima puntata: "Quel 'vai Millona', non lo dimenticherò mai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

