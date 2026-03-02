Pentagono | nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo gli Usa’
Il Pentagono ha dichiarato che non ci sono segnali che l'Iran abbia intenzione di attaccare gli Stati Uniti per primi. Le parole ufficiali arrivano in un momento di tensione tra le due nazioni, con preoccupazioni crescenti riguardo a possibili escalation militari. Le autorità militari statunitensi hanno affermato di monitorare attentamente la situazione senza rilevare segnali di attacco imminente.
Le dichiarazioni sembrano indebolire una delle argomentazioni chiave dell'amministrazione Trump a favore della guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Il Pentagono smentisce Trump: “Nessuna indicazione che l’Iran volesse colpire le basi Usa in Medio Oriente”Nessuna informazione in mano alla Difesa americana indicava la possibilità di un attacco iraniano agli Stati Uniti.
Il Pentagono ha usato Anthropic per attaccare l’Iran. La start up era stata bandita dal Pentagono dopo l’offerta «sui limiti etici» di HegsethPer l’attacco all’Iran sarebbe stato usato il modello Claude di Anthropic, uno strumento usa nonostante il divieto del capo del Pentagono Pete...
'Per il Pentagono nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo Usa'(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Funzionari del Pentagono hanno ammesso, durante un briefing a porte chiuse al Congresso Usa tenutosi domenica, che non vi erano informazioni di intelligence che suggerissero ch ... tuttosport.com
Guerra in Medioriente, il Pentagono: Nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo UsaDurante un briefing a porte chiuse al Congresso degli Stati Uniti, funzionari del Pentagono hanno ammesso che non esistevano informazioni di intelligence ... thesocialpost.it
Un briefing a porte chiuse in cui funzionari del Pentagono avrebbero ammesso che, prima dell'attacco congiunto Usa-Israele, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione Trump, non c'era alcun segnale che l'Iran avrebbe attaccato per primo. Lo x.com
