Pentagono | nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo gli Usa’

Il Pentagono ha dichiarato che non ci sono segnali che l'Iran abbia intenzione di attaccare gli Stati Uniti per primi. Le parole ufficiali arrivano in un momento di tensione tra le due nazioni, con preoccupazioni crescenti riguardo a possibili escalation militari. Le autorità militari statunitensi hanno affermato di monitorare attentamente la situazione senza rilevare segnali di attacco imminente.