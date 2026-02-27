La nuova legge elettorale sembra pensata per favorire determinati protagonisti politici, con caratteristiche che potrebbero influenzare il risultato delle prossime elezioni. Si nota come alcuni aspetti siano stati calibrati per mettere in risalto i punti di forza di alcune forze politiche, mentre altre vulnerabilità rischiano di passare inosservate agli occhi degli elettori. La questione riguarda il modo in cui le regole vengono modellate per ottenere vantaggi strategici.

Se il centrosinistra potesse scrivere la legge elettorale perfetta per avere buone probabilità di vincere le elezioni, come la scriverebbe? L’obiettivo dovrebbe essere nascondere le debolezze della coalizione, affinché gli elettori non ne siano influenzati. Una debolezza del centrosinistra è l’assenza di un leader riconosciuto da tutti i partner della coalizione e popolare presso gli elettori. La politica non è leaderista perché Meloni parla del premierato: lo è ovunque nel mondo, il tempo della democrazia contemporanea è scandito dall’avvicendamento dei capi. Anche perché gli elettori vogliono scegliere chi li governerà. Il centrosinistra, che oggi non è in grado di indicare un nome, disegnerebbe una legge elettorale che minimizzi il ruolo del candidato premier, o che consenta almeno di nasconderne il nome. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tutti gli indizi che fanno della nuova legge elettorale un regalo a Schlein & Co.

