Schlein attacca il governo alla Camera | Una legge di Bilancio che favorisce i più ricchi

Durante il voto finale sulla legge di Bilancio alla Camera, Elly Schlein ha criticato il governo, affermando che la manovra favorisce i più ricchi. Nel corso delle dichiarazioni di voto, la leader del Partito Democratico ha sottolineato come la legge non risponda alle esigenze di equità e giustizia sociale, evidenziando le divisioni create dalla politica economica adottata.

L'attacco durante il voto finale sulla manovra. Nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera dei deputati, Elly Schlein ha rivolto un duro affondo al governo in occasione dell'approvazione definitiva della legge di Bilancio. Secondo la segretaria del Partito democratico, si tratta di una manovra costruita su promesse non mantenute, che non risponde alle reali esigenze del Paese. Schlein ha ricordato come l'esecutivo avesse annunciato l'abolizione della riforma Fornero e delle accise, ma nei fatti l'età pensionabile è stata aumentata, Opzione Donna cancellata e le accise rialzate.

