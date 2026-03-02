Pechino Express 2026 è iniziato in anticipo | chi ha vinto la prima prova

Pechino Express 2026 è iniziato con una puntata zero trasmessa domenica 1 marzo su Sky e Now. La prima prova si è conclusa con la vittoria di una coppia che ha conquistato il primo bonus della stagione. La competizione si svolge in questa edizione in Estremo Oriente e coinvolge vari concorrenti che si sono sfidati già nelle prime fasi.

Milano, 1 marzo 2026 – ‘Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente’ ha già preso il via e lo ha fatto con una “puntata zero” andata in onda domenica 1 marzo in Prima serata su Sky e in streaming e on demand su Now. Cosa è successo nella puntata zero La “Missione zero” del reality show di viaggi condotto da Costantino della Gherardesca, con gli inviati Guido Meda, Lillo Petrolo e Giulia Salemi, ha visto le dieci coppie in gara misurarsi con due prove in Italia prima di partire per l'avventura televisiva. Ad ottenere la busta nera, che poi sarà aperta nella puntata di giovedì 12 marzo – ovvero durante la prima vera puntata del programma -, sono stati Gli Ex, ovvero Steven Basalari e Viviana Vizzini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

