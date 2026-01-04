Como rissa a colpi di bottiglie ai giardini a lago | un ferito e un arrestato

Una rissa tra tre stranieri ai giardini Sant’Elia di Como si è conclusa con un ferito e un arresto. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni di origine algerina, accusato di resistenza, violenza e lesioni personali, oltre a denunciarlo per furto aggravato, minacce e altri reati. L’episodio si è verificato nella mattina di ieri, evidenziando ancora una volta le tensioni in alcune aree pubbliche della città.

Como, 4 gennaio 2026 - Rissa tra tre stranieri, con un ferito, ai giardini Sant'Elia ieri mattina, dove è stato arrestato dalla polizia u n algerino di 31 anni per resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, e denunciato per furto aggravato, minacce e lesioni. L'intervento della Squadra Volante è avvenuto verso le 10, trovando tre extracomunitari in evidente stato di agitazione, uno dei quali, un camerunense, di 26 anni domiciliato a Como, con tracce di sangue sugli indumenti. E' stato lui a spiegare che poco prima era stato colpito con una bottiglia da un marocchino di 24 anni, e con un oggetto metallico dall'algerino.

