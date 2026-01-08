Influenza al picco pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia | pazienti in barella nei corridoi
In tutta Italia si registra un aumento delle influenze al picco, con pronto soccorso sotto pressione e pazienti in barella nei corridoi. L'incremento di casi di polmonite e l'afflusso in emergenza evidenziano le difficoltà del sistema sanitario territoriale, nonostante una diminuzione delle bronchioliti grazie ai vaccini. Questi segnali evidenziano la necessità di rafforzare le strutture di assistenza e di adottare strategie di prevenzione efficaci.
Da Nord a Sud aumentano i casi di polmonite e gli accessi in emergenza. Meno bronchioliti grazie ai vaccini, ma il sistema territoriale fatica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
