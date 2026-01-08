Influenza al picco pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia | pazienti in barella nei corridoi

In tutta Italia si registra un aumento delle influenze al picco, con pronto soccorso sotto pressione e pazienti in barella nei corridoi. L'incremento di casi di polmonite e l'afflusso in emergenza evidenziano le difficoltà del sistema sanitario territoriale, nonostante una diminuzione delle bronchioliti grazie ai vaccini. Questi segnali evidenziano la necessità di rafforzare le strutture di assistenza e di adottare strategie di prevenzione efficaci.

L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti - Da Nord a Sud pronto soccorso intasati, molti pazienti stazionano sulle barelle in attesa di un posto letto in reparto e il sistema del 118 registra un superlavoro. msn.com

Picco di influenza e pronto soccorso in affanno: "Mancano i posti letto" - Guido Quaranta, direttore del dipartimento emergenza urgenza della Asl di Bari: "Molti pazienti critici per l'influenza, c'è ancora tempo per vaccinarsi" ... rainews.it

Influenza verso il picco e pronto soccorso in affanno in Sicilia. Nel pomeriggio di oggi, secondo il sistema di rilevazione online, c'erano in attesa 400 persone. servizio di Donata Calabrese - facebook.com facebook

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia Influenza verso il picco Dilaga il virus dell'influenza in Sicilia. Boom di accessi nei pronto soccorso degli ospedali dell'Isola. E si riaccende il dibattito sulla programmazione sanitaria x.com

