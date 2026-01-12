Iperafflusso al Pronto soccorso | 250 accessi al giorno dall' inizio dell' anno

Nei primi dieci giorni dell’anno, il Pronto soccorso dell'Aoup ha registrato circa 250 accessi giornalieri, un incremento legato principalmente al picco della stagione influenzale e ai ponti festivi. La struttura ha mantenuto un’organizzazione efficace per gestire l’afflusso di pazienti, garantendo assistenza tempestiva e adeguata a tutte le richieste.

