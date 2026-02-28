Alle 15 si gioca la partita tra Como e Lecce, con Fabregas che torna a disposizione e Nico Paz che potrebbe scendere in campo. Ngom si appresta a fare il suo esordio dal primo minuto. Pisacane si prepara a scendere in campo nel tentativo di portare punti alla sua squadra nel match al Sinigaglia.

Se le partite le decidessero le statistiche il Lecce al Sinigaglia non avrebbe scampo. Per i pugliesi lo stadio lombardo è un campo-tabù: nei 13 incontri tra le due formazioni, tra tutti i campionati in cui si sono affrontate, in terra lariana il Lecce non ha mai vinto, ma ha collezionato 3 pareggi e 10 sconfitte. (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All: Pisacane (4-2-3-1) Butez; Moreno, Ramon, Diego Carlos, Van Der Brempt; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Vojvoda; Douvikas All: Fabregas?Direzione di gara affidata a Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Como-Lecce, le ultime: Fabregas ritrova Nico Paz, Ngom verso l'esordio dal 1'

Formazioni ufficiali Pisa Como: c’è un esordio assoluto per i toscani! La scelta di Fabregas su Nico PazIl sipario sulla 19ª giornata di Serie A si alza in un pomeriggio atipico, quello dell’Epifania.

Leggi anche: Como-Lecce, il pronostico: la difesa di Fabregas è un muro e Nico Paz prova a sbloccarsi

Tutto quello che riguarda Como Lecce.

Temi più discussi: Juventus-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Juventus-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Como-Lecce: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Serie A, dove seguire in streaming e TV tutte le partite del weekend in programma?.

Serie A: sabato alle 15 in campo Como-Lecce DIRETTAAdesso siamo in un momento più maturo, siamo più abituati a giocare contro squadre che giocano per la salvezza o che sono al top. Mi aspetto un Lecce che verrà qua a competere bene, a prendere punti. ansa.it

DIRETTA LIVE| Serie A, Juventus-Como: 0-0, si parte!I bianconeri dopo l’impegno europeo tornano in campo per la gara di campionato contro il Como. Calcio d’inizio alle ore 15:00, segui la diretta con noi. L'articolo DIRETTA LIVE| Serie A, Juventus-Como ... msn.com

Il Lecce con il dubbio Gandelman nella tana del Como di Fabregas - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Como- #Lecce x.com