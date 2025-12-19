Payback dispositivi medici Conflavoro PMI Sanità | condividiamo l’analisi della premier Meloni ma ora servono atti concreti per le PMI

Conflavoro PMI Sanità evidenzia come il sistema di payback sui dispositivi medici metta a rischio la sopravvivenza delle PMI del settore medtech. Dopo l’analisi della premier Meloni, è ora di passare ai fatti concreti. Le piccole e medie imprese chiedono interventi urgenti del governo per garantire il futuro di un settore strategico e innovativo, fondamentale per la sanità e l’economia del Paese.

Conflavoro PMI Sanità denuncia il rischio di fallimento per le piccole e medie imprese del settore medtech a causa del payback sui dispositivi medici e chiede interventi urgenti del governo. Conflavoro PMI Sanità esprime forte preoccupazione per la mancata votazione proprio nella giornata di ieri dell’emendamento presentato dal senatore Claudio Lotito e sostenuto da Forza Italia e per l’assenza, nell’attuale legge di bilancio, di una soluzione strutturale a tutela delle piccole e medie imprese italiane colpite dal payback sui dispositivi medici. Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha riconosciuto come la filiera italiana dei dispositivi medici sia oggi frenata da un quadro normativo complesso e penalizzante, confermano esattamente quanto Conflavoro PMI Sanità denuncia da tempo: il problema non è industriale, ma normativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

