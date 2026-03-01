cremonese milan 0 2 pavlovic e leao decidono nel finale

Nella partita tra Cremonese e Milan, i rossoneri si sono imposti con un risultato di 2-0. Pavlovic ha segnato il primo gol nel secondo tempo, seguito da un'altra rete di Leao negli ultimi minuti. La gara si è conclusa con la vittoria del Milan, che si prepara così al prossimo derby contro l’Inter.

Importante vittoria per i rossoneri di Allegri prima del derby con l'Inter CREMONA - Il Milan rialza la testa prima del derby. Gli uomini di Massimiliano Allegri portano a casa un prezioso successo per 2-0 nella trasferta dello Zini contro la Cremonese, valida per la ventisettesima giornata di Serie A 20252026: decidono Pavlovic e Leao. La prima occasione da rete arriva al 7' e se la ritagliano i padroni di casa con un traversone insidioso di Vandeputte, su cui Vardy non riesce ad impattare bene. Tre minuti più tardi Rabiot imbuca per Leao che va al tiro, ma trova il provvidenziale intervento di Folino. Al 21' sono ancora i rossoneri a farsi vedere nella metà campo avversaria con un mancino di Saelemaekers, che però termina sul fondo.

